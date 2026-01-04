Сербия планирует удвоить военную мощь

БАКУ/ Trend/ - Сербия намерена примерно удвоить свою военную мощь в ближайшие полтора года.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент страны Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности.

«В ближайшее время наши оборонные возможности будут значительно усилены. За следующие полтора года мы почти удвоим нашу военную мощь», — подчеркнул он.

По словам президента, на заседании обсуждались дальнейшие шаги по укреплению армии и оборонного потенциала страны. Будут сделаны дополнительные инвестиции в военную промышленность: значительная часть вооружений будет производиться внутри страны, часть — закупаться за рубежом.

Вучич также отметил новые решения по созданию стратегических резервов, включая продовольствие и боеприпасы, которые должны поддерживаться на высоком уровне. Кроме того, численность личного состава будет увеличена на 30 процентов, а общая военная мощь — на 100 процентов. Президент подчеркнул, что эти меры станут надежным способом защиты страны и сдерживающим фактором.