В Иране запущена масштабная государственная программа поддержки населения

БАКУ/ Trend/ - В условиях продолжающегося экономического давления в Иране начала реализовываться комплексная государственная программа поддержки, направленная на обеспечение продовольственной безопасности, улучшение условий жизни населения и повышение экономической стабильности.

Как сообщает Trend со ссылкой на администрацию президента Ирана, сегодня состоялась видеоконференция, посвященная данной программе, с участием президента Ирана Масуда Пезешкиана, секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, министров, представителей профильных ведомств и губернаторов провинций.

После установления необходимой координации была запущена программа, состоящая из 15 пунктов. На первом этапе ее реализации 80 миллионов граждан Ирана в течение четырех месяцев получат средства за продажу товаров на сумму 10 миллионов риалов, что составляет примерно 13 долларов США.

Выступая на встрече, Масуд Пезешкиан подчеркнул важность тщательного контроля за реализацией проекта и заявил о необходимости оперативного устранения возможных проблем. С этой целью будет создан специальный рабочий комитет под руководством Центрального банка Ирана, который займется постоянным мониторингом выполнения программы.

Президент отметил, что задача правительства заключается не только в сохранении денежных субсидий для населения, но и в обеспечении их прямого и адресного поступления конечным потребителям.

В ближайшие месяцы в рамках программы приоритетными экономическими задачами правительства станут обеспечение стабильности на рынке, укрепление производства, повышение покупательной способности граждан и строгий контроль за поставками продовольствия.