ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле - Каллас

БАКУ/Trend/ - Европейский Союз внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написала в соцсети X верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас.

«Я говорила с государственным секретарем Марко Рубио и нашим послом в Каракасе. ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле», - написала она.

Каллас напомнила, что ЕС не раз заявлял, что Мадуро лишен легитимности, и выступал за мирный переход власти.

«При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устав ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим главным приоритетом»,- добавила она.

Напомним, что некоторое время назад Президент США Дональд Трамп объявил, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

Он отметил, что США успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

«Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Дополнительная информация будет предоставлена позже. Сегодня в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», - отметил Трамп.