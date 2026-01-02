В Азербайджане увеличилось кредитование сектора связи и транспорта

БАКУ /Trend/ - Объем кредитов сектору связи и транспорта, выданных банками и небанковскими организациями в Азербайджане, достиг по состоянию на 1 декабря текущего года 2,143 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, данный показатель на 19,3 миллиона манатов или 0,9% больше в месячном сравнении, и на 321,1 миллиона манатов или 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в целом, по состоянию на 1 декабря текущего года, портфель кредитных вложений в реальный сектор Азербайджана составил 32,009 миллиарда манатов.

Это увеличение в месячном сравнении на 294,5 миллиона манатов или 0,9%, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 2,4 миллиарда манатов или 8,3%.