Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

БАКУ /Trend/ - Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, шехида генерал-майора Полада Гашимова.

Как сообщает Trend, со дня рождения Полада Гашимова исполняется 51 год.

Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вандам Габалинского района. Переехав с семьей в город Сумгайыт, он получил среднее образование в школах № 28 и 34. Затем, связав свою судьбу с военной профессией, поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и успешно окончил это учебное заведение специального назначения.

Пройдя путь от командира взвода до высшего воинского звания генерал-майора, Полад Гашимов служил в прифронтовых зонах и прилагал все усилия для достойного выполнения поставленных задач и приказов.

За особые заслуги в деле защиты территориальной целостности страны во время апрельских боев 2016 года и за отличие при выполнении задач, поставленных перед азербайджанской армией, Полад Гашимов был награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 20 апреля 2016 года.

24 июня 2019 года Полад Гашимов был удостоен высшего воинского звания генерал-майора Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами.

Полад Гашимов геройски погиб 14 июля 2020 года, предотвращая вражеские провокации на участке азербайджано-армянской границы в направлении Товузского района. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года ему посмертно было присвоено почетное звание «Национального героя Азербайджана».