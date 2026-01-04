Иран намерен укреплять отношения с Грузией во всех сферах

БАКУ/ Trend/ - Иран считает важным укреплять взаимопонимание с Грузией в политической, культурной, экономической, торговой, транзитной и туристической сферах.

Как сообщает Trend, об этом в воскресенье в Тегеране заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи во время встречи с новым послом Ирана в Грузии Сейедом Али Моджани.

По словам Арагчи, отношения между Ираном и Грузией основаны на тесных связях и исторических корнях двух стран.

На встрече посол Сейед Али Моджани также представил свои программы по дальнейшему развитию двусторонних отношений между Тегераном и Тбилиси и расширению сотрудничества в различных сферах.