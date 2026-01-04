Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В 14 провинциях Турции проведены масштабные операции

Турция Материалы 4 января 2026 13:31 (UTC +04:00)
В 14 провинциях Турции проведены масштабные операции
Фото: Министерство внутренних дел Турции

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В 14 провинциях Турции прошли крупномасштабные операции по борьбе с контрабандой оружия.

Как сообщает Trend, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, за последние две недели в ходе операций, проведенных в 14 провинциях, включая Стамбул, были изъяты 398 пистолетов, 175 дробовиков и 32 единицы автоматического оружия. Задержаны 202 человека, подозреваемых в причастности к контрабанде.

Кроме того, была приостановлена деятельность четырех мастерских, занимавшихся незаконным производством оружия.

Лента

Лента новостей

Читать все новости