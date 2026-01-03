ВВП Грузии вырос на 7,2%

БАКУ /Trend/ - Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в ноябре 2025 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний рост за одиннадцать месяцев текущего года составил 7,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии, передает Trend.

По словам директора службы Гогиты Тодрадзе, оборот частного сектора в ноябре достиг 15 млрд лари, что на 10% выше показателя прошлого года.

Годовой прирост отмечен в большинстве отраслей экономики, за исключением строительства и энергетики, где наблюдалось сокращение. Наибольший рост зафиксирован в логистике и обрабатывающей промышленности.

«Рост в транспортном и складском секторе в основном обусловлен увеличением объемов грузоперевозок автомобильным и воздушным транспортом, что отразилось на показателях обработки и хранения грузов», – пояснил Тодрадзе.