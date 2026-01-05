В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

БАКУ/Trend/ - С 5 по 9 января в учебном центре вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре в Агдеринском районе в соответствии с правилами техники безопасности будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и сообщаем, что поводов для беспокойства нет", - отмечается в заявлении.

