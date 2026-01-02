Назван объем кредитов, выданных строительному сектору в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года, объем кредитов, выданных строительному сектору банками и небанковскими организациями в Азербайджане, достиг 1,861 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По информации, этот показатель на 29,1 миллиона манатов или 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 91 миллиона манатов или 4,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Следует отметить, что в целом, по состоянию на 1 декабря текущего года, портфель по кредитам реальному сектору в Азербайджане составил 32,009 миллиарда манатов.

Это означает рост на 294,5 миллиона манатов или 0,9% в месячном сравнении и на 2,4 миллиарда манатов или 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.