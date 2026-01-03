Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

ЕС поддерживает народ Венесуэлы в стремлении к мирному переходу власти - Урсула фон дер Ляйен

В мире Материалы 3 января 2026 18:26 (UTC +04:00)
ЕС поддерживает народ Венесуэлы в стремлении к мирному переходу власти - Урсула фон дер Ляйен
Фото: Пресс-служба Президента Узбекистана

Читайте Trend в

Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле и поддерживает народ страны в стремлении к мирному и демократическому переходу власти.

Как передает Trend, об этом она заявила в соцсети Х.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход власти. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Лента

Лента новостей

Читать все новости