ЕС поддерживает народ Венесуэлы в стремлении к мирному переходу власти - Урсула фон дер Ляйен

БАКУ/ Trend/ - Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле и поддерживает народ страны в стремлении к мирному и демократическому переходу власти.

Как передает Trend, об этом она заявила в соцсети Х.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход власти. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", - заявила Урсула фон дер Ляйен.