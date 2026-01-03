Вооружённые силы США провели экстраординарную военную операцию в столице Венесуэлы - Трамп

БАКУ/Trend/ -Вооружённые силы США провели экстраординарную военную операцию в столице Венесуэлы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Президент США Дональд Трамп в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Для проведения зрелищного штурма была задействована подавляющая военная мощь США — с воздуха, суши и моря; это был удар, подобного которому люди не видели со времён Второй мировой войны. Операция была направлена против сильно укреплённой военной крепости в самом сердце Каракаса с целью привлечь к ответственности объявленного вне закона диктатора Николаса Мадуро", - сказал он.

Трамп отметил, что это стало одним из самых впечатляющих, эффективных и мощных проявлений американской военной силы и профессионализма в истории США.

"Ни одна страна в мире не смогла бы добиться того, чего Америка достигла вчера или, откровенно говоря, за столь короткий период времени. Все военные возможности Венесуэлы были полностью нейтрализованы, а мужчины и женщины наших вооружённых сил, действуя совместно с правоохранительными органами США, успешно захватили Мадуро глубокой ночью.

Было темно и смертельно опасно. Однако вместе с ним была задержана и его жена — оба теперь предстанут перед американским правосудием. Мадуро и Флорес были обвинены в рамках расследования их кампании смертельно опасного нарко-терроризма против Соединённых Штатов и их граждан", - добавил президент США.