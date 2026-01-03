Вице-президент Венесуэлы требует от США доказательств того, что Мадуро жив

БАКУ/Trend/ - Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что правительство не знает, где находятся президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес, сообщает в субботу Trend.

Она добавила, что власти потребовали от правительства США «немедленных доказательств того, что они живы».

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из страны.

Он отметил, что США успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

«Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Дополнительная информация будет предоставлена​​позже. Сегодня в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», - добавил он.