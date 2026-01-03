Экспортный доход Государственной энергетической службы Нахчыванской АР снизился

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2025 года Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики осуществила экспортные операции на сумму 680,2 тысячи долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на декабрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, этот показатель на 275,8 тысячи долларов США или на 28,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года экспорт Азербайджана из несырьевого сектора увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 7,3% и составил 3,3 миллиарда долларов США.

