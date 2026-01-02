Рост мировых поставок нефти в 2026 году резко замедлится - OIES

БАКУ/Trend/ - Рост мировых поставок нефти, как ожидается, значительно замедлится в 2026 году после уверенного расширения в 2025 году, поскольку добыча стран ОПЕК+ продолжает отставать от официальных целевых показателей, а рост предложения со стороны стран вне ОПЕК замедляется, сообщает Trend со ссылкой на Оксфордский институт энергетических исследований (OIES).

По прогнозу OIES, рост мировых поставок нефти в 2026 году составит 1,6 миллиона баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2,8 миллиона б/с в 2025 году, что отражает нормализацию темпов увеличения добычи после постпандемийного скачка.

Институт повысил оценку роста мировых поставок нефти в 2025 году на 90 тысяч баррелей в сутки, главным образом за счёт пересмотра показателей по неконденсатным жидкостям. В настоящее время ожидается, что мировое производство широкой фракции лёгких углеводородов (NGL) и других неконденсатных жидкостей вырастет в 2025 году на 620 тысяч б/с.

"Добыча сырой нефти странами ОПЕК+ в 2025 году, по прогнозам, увеличится на 1,1 миллиона б/с, что соответствует оценке прошлого месяца", - говорится в отчёте OIES.

Несмотря на формальный старт наращивания добычи основной группой производителей ОПЕК+, фактический рост предложения оказался ниже запланированных уровней. С сентября совокупная добыча ОПЕК+ в целом остаётся стабильной на уровне около 43 млн б/с, даже несмотря на то, что группа OPEC8+3 начала возвращать на рынок 1,65 миллиона б/с дополнительного предложения ежемесячными этапами в октябре и ноябре.

"Фактический рост составил лишь около 55% от запланированного увеличения", - отмечается в докладе.

Отмечается, что реализованный прирост оценивается примерно в 147 тысяч б/с, что значительно ниже запланированных 274 тысяч б/с.

В результате совокупная добыча ОПЕК+ в ноябре оказалась на 26 тысяч б/с ниже уровня сентября и на 410 тысяч б/с ниже целевого показателя, поскольку сокращение добычи в ряде стран-участниц нивелировало рост производства в других странах.

Говоря о перспективах, в OIES отметили, что их базовый сценарий на 2026 год предполагает дальнейшее отставание фактической добычи ОПЕК+ от официальных ориентиров.

"Соответственно, мы ожидаем, что добыча ОПЕК+ вырастет на 890 тысяч баррелей в сутки в 2026 году", — заявили в институте.

За пределами группы рост добычи сырой нефти в странах вне ОПЕК в 2026 году, как ожидается, замедлится до 450 тысяч б/с, что примерно вдвое ниже темпов 2025 года. Основной вклад обеспечит Латинская Америка, прежде всего Бразилия, Гайана и Аргентина.

Дополнительную поддержку мировому предложению окажут неконденсатные жидкости, производство которых, по прогнозам, увеличится ещё на 300 тысяч б/с в 2026 году, сообщили в OIES.

В целом институт ожидает, что во второй половине 2026 года рост мировых поставок нефти выровняется по мере нормализации темпов расширения.