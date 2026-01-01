По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в детских приютах организовано новогоднее веселье (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовано праздничное веселье для детей, проживающих в Приюте и учреждении социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения, а также в Детском приюте – Центре реинтеграции Общественного объединения «Дети Азербайджана».

Как сообщает Trend, на праздничном мероприятии волонтеры Общественного объединения вручили детям подарки, сыграли с ними в различные веселые игры. Эта инициатива подарила детям радость и праздничное настроение.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны, а также ряде зарубежных cтран регулярно реализуются масштабные проекты в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной, экологической и других сферах. Одним из основных направлений в рамках этих инициатив является регулярная организация праздничных мероприятий для воспитанников детских домов, интернатов, а также для детей, нуждающихся в лечении и заботе. Подобные мероприятия доставляют детям радость, позволяют им ощутить праздничную атмосферу.