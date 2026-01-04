ЕС приступает к разработке многоцелевого легкого турбовинтового самолета FMLA

БАКУ/ Trend/ - Европейский Союз начинает производство многоцелевого легкого турбовинтового самолета FMLA с функцией малозаметности, сообщает Trend.

Проект получил финансовую поддержку в размере 15 миллионов евро в рамках программы Европейского оборонного фонда до 2026 года.

Новый самолет сможет выполнять военные задачи, включая непосредственную огневую поддержку, борьбу с беспилотниками, разведку, координацию ударов и целеуказание. При этом конструкция FMLA позволяет адаптировать его для поисково-спасательных операций и других гражданских целей.

Самолет будет оснащен турбовинтовым двигателем, иметь взлетную массу до 7,5 тонн и возможность совершать короткие взлеты и посадки на полосах длиной от 450 метров.

Поставка первых самолетов запланирована на 2035–2040 годы, что делает проект долгосрочной инициативой для европейской авиации.