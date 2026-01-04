Обсуждены вопросы развития связей между Азербайджаном и США в сфере обороны

БАКУ/ Trend/ - 4 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членом Комитета по вооружённым силам Сената Соединённых Штатов Америки Маркуэйном Маллином и другими членами Палаты представителей, находящимися с визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече, организованной в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение текущим состоянием связей между Азербайджаном и США, а также отметил, что эти отношения имеют особое значение для наших стран.

Господин М.Маллин, в свою очередь, подчеркнул, что взаимные визиты и встречи, проводимые в различных форматах, являются эффективными для расширения наших связей.