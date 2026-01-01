Азербайджанская нефть подорожала

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Энергетика Материалы 1 января 2026 11:34 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,04 доллара США или 0,06% по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,71 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,26 доллара США или 0,41%, и составила 63,92 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 0,03 доллара США или 0,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 33,71 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,05 доллара США или 0,08% по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,56 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

