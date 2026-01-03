В Азербайджане определены службы для сбора отходов на освобожденных от оккупации территориях

БАКУ /Trend/ - Указ Президента Ильхама Алиева «О совершенствовании управления отходами на освобожденных от оккупации территориях и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики» вступил в силу 1 января 2026 года.

Как сообщает Trend, указ был подписан с целью обеспечения развития системы управления отходами в соответствии с современными требованиями и систематического осуществления этой деятельности на освобожденных от оккупации территориях.

Таким образом, сбор и транспортировка твердых бытовых отходов, а также других безопасных твердых отходов, образующихся на освобожденных от оккупации территориях, будут выполняться следующими юридическими лицами публичного права:

- по городу Шуша и Шушинскому району - Управление государственного заповедника города Шуша;

- по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам – Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах;

- по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам – Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах;

- по Лачинскому району – Служба восстановления, строительства и управления в Лачинском районе;

- по городу Ханкенди, Агдеринскому и Ходжалинскому районам - Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах;

- по Кяльбаджарскому району – Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.

Все имущество открытого акционерного общества Təmiz şəhər, связанное со сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов на освобожденных от оккупации территориях, а также других безопасных твердых отходов передано на баланс вышеуказанных юридических лиц публичного права.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!