Генпрокурор США объявила о предъявлении обвинений Мадуро и его жене

БАКУ/Trend/- Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила в X, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были официально обвинены в Южном округе Нью-Йорка, передает в субботу Trend.

«Николас Мадуро обвиняется в заговоре по делу о нарко-терроризме, заговоре по контрабанде кокаина, владении автоматическим оружием и взрывными устройствами, а также в заговоре с целью владения автоматическим оружием и взрывными устройствами против Соединённых Штатов», — написала Бонди.

Генпрокурор добавила: «В ближайшее время они столкнутся с полной строгостью американского правосудия на американской земле в американских судах».

Бонди также выразила благодарность Президенту Дональду Трампу и вооруженным силам США: «От имени всего Министерства юстиции США хочу поблагодарить Президента Трампа за смелость требовать ответственности от имени американского народа, а также наших храбрых военных, которые провели невероятную и крайне успешную операцию по задержанию этих предполагаемых международных наркоторговцев».

Напомним, что некоторое время назад Президент США Дональд Трамп объявил, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

Он отметил, что США успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

«Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Дополнительная информация будет предоставлена позже. Сегодня в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», - отметил Трамп.