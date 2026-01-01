Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кубы

Политика Материалы 1 января 2026 12:06 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кубы
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня освобождения Республики Куба.

Верю, что построенные на добрых традициях азербайджано-кубинские отношения в интересах двух народов и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе.

Пользуясь случаем, передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Нового 2026 года, желаю крепкого здоровья, успехов в деятельности, дружественному народу Кубы – постоянного благополучия и процветания".

Лента

Лента новостей

Читать все новости