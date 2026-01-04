Трамп заявил о возможных последствиях для Делси Родригес при отказе от сотрудничества с США

БАКУ /Trend/ - Если временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес не будет сотрудничать с США, то заплатит "очень высокую цену" за это.

Как передает Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Atlantic.

"Если она не предпримет правильных шагов, ей придётся заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро", - сказал Трамп.

Напомним, что 3 января Президент США Дональд Трамп объявил, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

Он отметил, что США успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

“Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США”, - отметил Трамп.