БАКУ/Trend/ - Венесуэльские власти распорядились развернуть систему комплексной обороны по всей стране, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД страны.

«Также отдан приказ о немедленном развертывании Командования комплексной обороны нации и органов управления комплексной обороной во всех штатах и муниципалитетах страны. В строгом соответствии со статьёй 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на осуществление законной самообороны для защиты своего народа, территории и независимости. Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира к активной солидарности перед лицом этой империалистической агрессии», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в ранние часы субботы жители венесуэльской столицы Каракас сообщили о громких взрывах, звуках пролетающих самолетов и как минимум одной колонне дыма.

По словам очевидцев, в южной части города, рядом с крупной военной базой, наблюдались перебои с электроснабжением.

В заявлении МИД Венесуэлы США обвиняется в совершении атак.