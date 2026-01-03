Названо место проведения исследования черного ящика самолета, потерпевшего крушение в Турции

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность об анализе в Великобритании бортового самописца (черного ящика) самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии Мухаммед аль-Хаддад.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр транспорта Ливии Мохаммед аль-Шауби.

Министр отметил, что ранее предлагалось провести исследование бортового самописца в Германии с участием французских специалистов. Однако, согласно Чикагской конвенции, анализ бортового самописца должен проводиться на территории нейтрального государства.

Отметим, что в результате авиакатастрофы, произошедшей в Анкаре в прошлом месяце, погибли 10 человек, в том числе генерал Мухаммед аль-Хаддад.

