Николас Мадуро и его жена захвачены - Трамп

БАКУ /Trend/ - Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена захвачены.

Как сообщает Trend, об этом написал Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, Президента Николаса Мадуро.

Трамп заявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны.

«Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Дополнительная информация будет предоставлена ​​позже. Сегодня в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!