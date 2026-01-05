Экспорт несырьевых товаров Азербайджана вырос за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года экспорт несырьевых товаров Азербайджана увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 7,3% и составил 3,3 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на декабрьский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период экспорт продовольствия увеличился на 19,4%, составив 1,1 миллиарда долларов США.

За одиннадцать месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экспорт сахара увеличился на 19,6 миллиона долларов США, или на 52,4%, фруктов и овощей — на 179,6 миллиона долларов США, или на 28,6%, алюминия и изделий из него — на 30,6 миллиона долларов США, или на 16,8%, продукции химической промышленности — на 36,9 миллиона долларов США, или на 13,9%, хлопчатобумажной пряжи — на 3,6 миллиона долларов США, или на 13,3%, чая — на 177,6 тысячи долларов США, или на 3%, растительных и животных жиров и масел — на 500,2 тысячи долларов США, или на 2%.

В январе-ноябре 2025 года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 27,1% до 892,1 миллиона долларов США, а экспорт агропромышленной продукции — на 0,3% до 288,2 миллиона долларов США. В целом, совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился на 19,4% и составил 1,2 миллиарда долларов США.

Золото (297,4 миллиона долларов США) стало основным экспортным товаром ненефтяного сектора за этот период. На втором месте — помидоры (175,4 миллиона долларов США), а на третьем — карбамид (163,4 миллиона долларов США).

Финики (40,9 миллиона долларов США) стали основным экспортным товаром ненефтяного сектора в ноябре 2025 года. На втором месте — фундук (26,2 миллиона долларов США), а на третьем — необработанный, нелегированный алюминий (23 миллиона долларов США).

За одиннадцать месяцев текущего года в Российскую Федерацию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 1,1 миллиарда долларов США, в Турцию — на 546,1 миллиона долларов США, в Швейцарию — на 315,3 миллиона долларов США, в Грузию — на 306,1 миллиона долларов США и в Украину — на 190,2 миллиона долларов США.

В ноябре 2025 года в Российскую Федерацию экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 109,7 миллиона ​​долларов США, в Турцию — на 59,8 миллиона долларов США, в Грузию — на 32,6 миллиона долларов США, в Швейцарию — на 26,9 миллиона долларов США и в Украину — на 18,8 миллиона долларов США.

В рейтинге негосударственных экспортных предприятий, составленном за январь-ноябрь 2025 года, в первую десятку вошли следующие компании: представительство Azerbaijan International Mining Company в Азербайджанской Республике, ООО "Prime Cotton", ООО "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi", ЗАО Baku Steel Company, ООО "Export Stream", ООО STP Alüminium, ЗАО TABATERRA, ООО UYTROP, ООО KHAN-EL, ООО P-AQRO.

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в не нефтяном секторе, возглавляет Департамент маркетинга и экономических операций SOCAR. В этот список были включены следующие компании: ООО "SOCAR Polymer", ЗАО "AzerGold", ООО "Azeraluminium", Департамент экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, ООО "Azerpambiq Agrarian Industrial Complex", ООО "SOCAR-Dalghij", ООО "Istisu" Mineral Water Plant, ЗАО "Azerbaijan Railways", Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики.

В январе-ноябре 2025 года Космическое агентство Азербайджанской Республики (Azərkosmos) экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 16,4 миллиона долларов США в 41 страну мира. Доход Azərkosmos от экспорта услуг составил 66% от его общего дохода. В ноябре 2025 года Azərkosmos экспортировало услуги на сумму 1,5 миллиона долларов США в 35 стран мира.

Пятью ведущими странами по экспорту услуг спутниковой связи за отчетный период стали Великобритания (4,2 миллиона долларов США), Люксембург (3,2 миллиона долларов США), Швеция (1,1 миллиона долларов США), Турция (772 тысячи долларов США) и Нигерия (759,8 тысячи долларов США).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!