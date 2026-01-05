Узбекистан планирует закупить современные электропоезда для развития пригородных перевозок

ТАШКЕНТ /Trend/ - АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") в период с 2026 по 2030 год намерено закупить за рубежом 20 современных электропоездов для обслуживания пригородных направлений из Ташкента и в регионах страны, говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает Trend.

Согласно информации, документ определяет комплекс мер по развитию пассажирских перевозок на внутренних железнодорожных маршрутах на 2026–2030 годы.

Сообщается, что одним из приоритетов обозначено обновление подвижного состава путем приобретения современных электропоездов.

На начальном этапе глава государства поручил закупить 10 электропоездов для местных маршрутов после изучения общественного мнения и оценки уровня комфорта пассажирских перевозок.

Кроме того, постановлением утвержден список из 18 маршрутов пригородного железнодорожного сообщения, которые планируется обслуживать в ближайшие пять лет.