9 января в Швейцарии объявлено Национальным днем траура

В мире Материалы 4 января 2026 12:30 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 9 января в Швейцарии объявлено Национальным днем траура в связи с трагедией в баре на курорте Кранс-Монтана.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Швейцарской конфедерации и министр экономики страны Ги Пармелен.

По его словам, решение принято в связи с гибелью 40 человек в результате пожара в баре. Национальный день траура будет объявлен по всей территории страны.

Согласно имеющейся информации, траурная церемония начнется в Кранс-Монтане в 14:00. В это время во всех церквях Швейцарии зазвонят колокола, а память погибших будет почтена минутой молчания.

Ги Пармелен также отметил, что лично примет участие в траурной церемонии.

