СГБ Азербайджана наложила арест на криптовалюту, связанную с уголовным делом

БАКУ /Trend/ - По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики, наложен арест на криптовалюту, являющуюся предметом преступления, совершенного организованной группировкой.

Как сообщает в среду Trend, решение по данному уголовному делу было принято Сабаильским районным судом города Баку.

В материалах следствия отмечается, что согласно статье 99-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, специальная конфискация как мера уголовно-правового характера предусматривает принудительное и безвозмездное изъятие в пользу государства орудий и средств, использованных при совершении преступления, а также имущества, полученного преступным путём.

Согласно статье 1.1 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма", под имуществом, полученным преступным путем, понимаются любые денежные средства, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное имущество, включая виртуальные активы, прямо или косвенно полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом.

Также согласно указанной статье, виртуальный актив представляет собой цифровое выражение стоимости, существующее в системе обращения виртуальных активов и выступающее в качестве средства обмена для целей оплаты или инвестиций.

В соответствии с вышеизложенным, в целях обеспечения специальной конфискации по уголовному делу, возбужденному в отношении Б.Х.Р. и других лиц, арестованных Службой государственной безопасности, принято решение об изъятии принадлежащей им криптовалюты, являющейся предметом преступления, и направлено ​​международным поставщикам услуг виртуальных активов для исполнения.

