Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан формируют новый стратегический курс - от энергетики до транспортной интеграции

БАКУ /Trend/ - В последние годы Азербайджан демонстрирует все более активное и последовательное продвижение в сторону углубления сотрудничества с Центральной Азией. Это - часть долгосрочной стратегии Президента Ильхама Алиева, который видит в регионе не только стратегического партнера, но и важное звено в формировании единого пространства стабильности, энергетического взаимодействия и транспортной интеграции от Каспия до Европы.

Для Баку Центральная Азия - не просто рынок или транзитный коридор, а пространство общих исторических корней, культурных связей и схожих вызовов. Именно поэтому в последние годы наблюдается устойчивая динамика сближения Азербайджана с Туркменистаном и Узбекистаном. Личная вовлеченность главы государства стала главным фактором, благодаря которому совместные проекты перестали быть лишь декларациями и превратились в реальные механизмы регионального сотрудничества.

22 августа в Туркменбаши состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне между Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном. По итогам переговоров был подписан пакет документов, закрепивших расширение партнерства - от логистики до гуманитарных инициатив. В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Стороны приняли Совместное заявление, а также подписали ряд соглашений: меморандум о развитии международного воздушного сообщения, протокол о побратимских связях между городами Физули и Аркадаг, а также трехсторонний меморандум в сфере транспортно-логистического сотрудничества.

Сотрудничество Азербайджана с Туркменистаном в последние годы заметно активизировалось. Одним из символических шагов стало переименование спорного месторождения "Кяпаз/Сердар" в "Достлуг" ("Дружба"), что открыло путь к совместной разработке нефтегазовых ресурсов Каспия. В 2021 году стороны подписали меморандум по освоению участка, а в 2023 году обсуждали участие SOCAR и в других проектах на территории Туркменистана. При этом, с начала текущего года в Азербайджан поступило 187 миллионов кубометров туркменского газа на сумму 28 миллионов долларов.

Выступая в Туркменбаши, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня существуют прекрасные возможности для сотрудничества в энергетическом секторе.

"У нас традиционное энергетическое сотрудничество с Туркменистаном. Мы начинаем сотрудничество в этой сфере и с Узбекистаном. Наша государственная нефтяная компания SOCAR приступила к разработке нефтяного месторождения в Узбекистане… Мы все с нетерпением ждем новостей об открытии крупного нефтяного месторождения в Узбекистане", - сказал глава государства.

Экономические отношения Баку и Ташкента давно приобрели стратегический характер. Двусторонний товарооборот уверенно растет, а его структура становится более диверсифицированной. Среди ключевых направлений - агропромышленный сектор, текстиль, нефтехимия и машиностроение.

Количество предприятий с азербайджанским капиталом в Узбекистане увеличилось с 178 в 2019 году до 278 в апреле 2025-го. Важную роль играют регулярные бизнес-форумы и межправительственные комиссии, создающие благоприятный инвестиционный климат и укрепляющие контакты между предпринимателями.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул: "Подробно обсудили планы по сопряжению действующих и перспективных маршрутов в нашем регионе в целях углубления интеграции национальных транспортных систем… Договорились о совместной работе над проектами развития логистической инфраструктуры и паромных перевозок через Каспий. Кроме того, рассмотрели возможности сотрудничества трех стран в энергетической сфере… Центральное место в повестке переговоров заняли задачи значительного увеличения объемов товарооборота и расширения масштабов промышленной кооперации".

Особое внимание в ходе визита было уделено транспортному взаимодействию, которое сегодня приобретает стратегическое значение. Подписанные документы в сфере транзита и логистики ясно показывают: страны Центральной Азии рассчитывают еще теснее связывать свои маршруты с Азербайджаном. В нынешних геополитических условиях именно пути, проходящие через Баку, становятся самыми надежными, удобными и выгодными - и по стоимости, и по времени доставки.

Особую перспективу открывает будущее функционирование Зангезурского коридора. Этот маршрут способен существенно сократить сроки поставок из Центральной Азии в Европу, что особенно важно для экспорта энергоресурсов, урана и других стратегически ценных товаров. Для стран региона это не просто новая транспортная артерия, а реальный шанс укрепить позиции на европейском рынке.

Не менее важным направлением является политическое взаимодействие. Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан демонстрируют готовность к совместным инициативам на международной арене. Гурбангулы Бердымухамедов отметил: "Сегодняшняя встреча имеет историческое значение для многосторонних отношений… Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан ведут открытый диалог, сотрудничают и поддерживают инициативы друг друга в рамках международных организаций, в том числе ООН".

Он также подчеркнул, что взаимодействие трех стран способствует развитию всего региона: "Это взаимодействие позволит усилить геоэкономическое сотрудничество… Достаточно отметить электроэнергетическое сотрудничество, где у нас установились благоприятные контакты".

Инициативы Азербайджана последовательно превращают страну в важнейшее связующее звено между Южным Кавказом и Центральной Азией. Это касается и энергетических проектов, и транспортных маршрутов, и гуманитарных связей.

Подводя итоги встречи, Президент Ильхам Алиев заявил: "Уже даны поручения соответствующим государственным органам создать трехсторонний формат сотрудничества и представить предложения по конкретным направлениям для нашей следующей встречи… И у меня нет никаких сомнений, что все эти поручения будут выполнены в установленные сроки".

Итоги встречи в Туркменбаши ясно показывают: курс на сближение Азербайджана с Центральной Азией становится устойчивым и долгосрочным. Системная политика Президента Ильхама Алиева последовательно превращает страну в ключевой энергетический и транзитный центр Евразии.

Благодаря его видению и настойчивости проекты в энергетике, транспорте и зеленой экономике приобретают региональный масштаб и начинают служить интересам не только отдельных стран, но и всего пространства от Каспия до Европы. Сегодня Баку становится надежным мостом, соединяющим Южный Кавказ и Центральную Азию, предлагая модель сотрудничества, основанную на доверии, прагматизме и взаимной выгоде.