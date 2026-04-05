Из затопленных домов в поселке Кешля в Баку эвакуированы 37 человек - МЧС (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 37 жителей, чьи дома были затоплены из-за неисправности коллектора в поселке Кешла Низамского района города Баку, были эвакуированы в безопасную зону.

Как сообщили Trend в МЧС, в настоящее время принимаются соответствующие меры безопасности, включая работы по обустройству дренажной системы.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Адиль Абдуллаев, находится в этом районе в связи с инцидентом.

12:21(GMT+4) На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о затоплении жилых домов в поселке Кешля Низаминского района города Баку из-за неисправности, возникшей в коллекторе.

Как передает Trend со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС, а также Бакинского регионального центра.

«В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации граждан из затопленных домов и другие необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении МЧС.