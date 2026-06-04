Белорусская универсальная товарная биржа будет сотрудничать с азербайджанским провайдером ИИ-решений (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и азербайджанский разработчик систем автоматизации на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) Aigen Solutions MMC подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БУТБ.

Со стороны БУТБ подпись на документе поставила первый заместитель председателя правления Ольга Горелик, а со стороны Aigen Solutions — директор компании Исмаил Маммедли. Церемония состоялась в рамках визита на БУТБ делегации деловых кругов Азербайджана, организованного при содействии Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO).

В соответствии с меморандумом стороны планируют развивать сотрудничество по внедрению ИИ-технологий для оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов, связанных с организацией и проведением биржевых торгов. При этом одним из ключевых направлений взаимодействия станет интеграция ИИ-решений в инфраструктуру и операционную деятельность БУТБ, что позволит автоматизировать анализ больших массивов данных, прогнозирование рыночных тенденций и управление рисками. Кроме того, БУТБ и Aigen Solutions намерены наладить регулярные консультации и обмен опытом применения цифровых технологий в сфере торговли, а также реализовывать совместные проекты, направленные на апробацию ИИ‑решений в реальных условиях биржевой деятельности.

«Внедрение систем искусственного интеллекта — не дань технологическому тренду, а объективная необходимость для современной биржи. Такие решения позволяют повысить точность анализа рыночных данных, оптимизировать торговые процессы и свести к минимуму операционные риски. Помимо этого, автоматизация рутинных операций высвобождает время и ресурсы, давая возможность сосредоточиться на стратегическом развитии и качественном обслуживании участников торгов», — подчеркнула Ольга Горелик.

«Благодаря партнерству с БУТБ мы сможем адаптировать передовые ИИ-технологии к реальным задачам биржевой торговли. Уверен, что результатом нашей совместной работы станут гибкие, масштабируемые цифровые решения, которые принесут практическую пользу и бирже, и ее клиентам по всему миру», — считает Исмаил Маммедли.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 218 резидентов Азербайджанской Республики. По итогам 5 месяцев 2026 г. биржевой товарооборот Беларуси и Азербайджана вырос на 15%, достигнув 48 млн долларов.