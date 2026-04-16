ГТК Азербайджана прокомментировал вопрос импорта из Армении

16 апреля 2026 18:25 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана прокомментировал вопрос импорта из Армении.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в ГТК, в марте текущего года из Нидерландов было импортировано роз на сумму 960 долларов США.

Отмечено, что согласно пункту 3.3 "Правил публикации таможенной статистики внешней торговли", страной-партнером при импорте считается страна происхождения товара, ввиду чего вышеупомянутые розы в таможенной статистике внешней торговли были отражены как импортированные из Армении.

