БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана прокомментировал вопрос импорта из Армении.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в ГТК, в марте текущего года из Нидерландов было импортировано роз на сумму 960 долларов США.

Отмечено, что согласно пункту 3.3 "Правил публикации таможенной статистики внешней торговли", страной-партнером при импорте считается страна происхождения товара, ввиду чего вышеупомянутые розы в таможенной статистике внешней торговли были отражены как импортированные из Армении.