Вырос оборот розничной торговли в Азербайджане за январь-февраль

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале 2026 года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на сумму 10,1 миллиарда манатов, в том числе на 5,5 миллиарда манатов - продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, 4,6 миллиарда манатов - непродовольственных товаров, сообщает Trend.

По сравнению с январем-февралем 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,6%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,2%, по непродовольственным товарам - на 6,5%.

В январе-феврале 2026 года на приобретение покупателями товаров в розничной торговой сети пришлось:

49,4% - на продовольственные товары,

5,0% - на напитки и табачные изделия,

14,6% - на текстильные изделия, одежду и обувь,

5,8% - на автомобильный бензин и дизельное топливо,

4,6% - на электронику и мебель,

2,9% - на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности,

1,6% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию,

16,1% - на другие непродовольственные товары.

В отчетный период средние расходы 1 человека в розничной торговой сети составили 491,5 маната в месяц, из них 267,1 маната - на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 224,4 маната - на непродовольственные товары.