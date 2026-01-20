...
Обсуждено влияние цифровой трансформации на формирование экономических стратегий между Азербайджаном и BCG

Экономика Материалы 20 января 2026 19:06 (UTC +04:00)

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - С компаниями Boston Consulting Group (BCG) и BCG Henderson Institute обсуждено влияние цифровой трансформации на формирование экономических стратегий.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках участия под руководством Президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме были проведены обсуждения с вице-председателем Boston Consulting Group и глобальным руководителем BCG Henderson Institute Николасом Лангом о влиянии цифровой трансформации на формирование экономических стратегий, перспективах в сферах торговли, искусственного интеллекта и укрепления геополитической устойчивости компаний", - отмечается в публикации.

