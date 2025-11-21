Совершенствование налоговой системы Азербайджана создаст дополнительные возможности для снижения зависимости от импорта - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Поправки в Налоговый кодекс Азербайджана и другие нормативно-правовые акты направлены на стимулирование инвестиций и предпринимательства, регулирование бюджетных доходов и совершенствование налогового контроля. Цель - упрощение налогового администрирования, улучшение деловой среды и более активное стимулирование развития ненефтяного сектора.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс и ряд законов.

Депутат сообщил, что, по данным на 2025 год, налоговые и таможенные льготы и освобождения составили 7,7 миллиарда манатов. Это покрывает 20 процентов прогнозируемых доходов бюджета.

"Законопроект позволит ускорить экономическое развитие страны и усилить меры по борьбе с теневой экономикой. Изменения направлены на совершенствование механизмов налогового контроля и повышение прозрачности. Основные приоритеты - расширение безналичных расчетов, внедрение системы горизонтального мониторинга и усиление борьбы с теневой экономикой", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что предлагаемые изменения также предусматривают стимулирование безналичных расчетов и обеспечение прозрачности.

"Повышение лимита обязательной регистрации по НДС до 400 тысяч манатов и налоговые льготы, применяемые к безналичным расчеты в сфере общепита, создают дополнительные возможности для предпринимателей и отвечают интересам граждан. Успешная реализация системы "возврата НДС" является одним из факторов, стимулирующих рост объема налоговых поступлений", - сказал он.

Депутат добавил, что еще одним важным направлением является поддержка бизнеса.

"Вводятся новые налоговые льготы для проектов государственно-частного партнерства, сельского хозяйства, промышленности, общественного питания и секторов "зеленой экономики". Это будет способствовать как увеличению местных инвестиций, так и снижению зависимости от импорта", - сказал он.

Солтан Мамедов добавил, что проект имеет особое значение с точки зрения более устойчивого и предсказуемого формирования бюджетных доходов.

"Повышение конкурентоспособности экономики Азербайджана и совершенствование налоговой системы создадут дополнительные возможности для защиты внутреннего рынка и снижения зависимости от импорта. Ведь главная цель этих предложений - сделать налоговую систему более эффективной, прозрачной и доступной для бизнеса", - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса также отметил, что для успешного внедрения обязательного медицинского страхования необходимо постоянное внесение изменений в законодательство.

"Предлагаемая поправка позволит усовершенствовать законодательство, уточнить круг застрахованных лиц и размеры страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию, а также обеспечит возможность предоставления медицинских услуг. Поправка к предлагаемому законопроекту также определит круг застрахованных лиц, подпадающих под неформальную занятость, и механизм уплаты страховых взносов, необходимых для получения этой категорией граждан обязательного страхования. Поправка к закону будет способствовать дальнейшему расширению Фонда обязательного медицинского страхования, основанного на принципе солидарности, который является основным видом страхования, и, соответственно, увеличению количества медицинских вмешательств, включаемых в пакет услуг", - заключил он.

