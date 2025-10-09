Кибербезопасность стала ключевым инструментом устойчивого развития – Эльнур Алиев

БАКУ /Trend/ - В цифровом мире информационная безопасность и кибербезопасность перестали быть просто технологической проблемой, а стали одним из основных инструментов обеспечения экономической безопасности, устойчивого развития и конкурентоспособной экономики.

Как сообщает Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в своем выступлении на церемонии открытия фестиваля «CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defense Challenge.

Он отметил, что для достижения успеха в различных сферах деятельности всегда показывают свою эффективность три основных компонента: механизмы регулирования, инструменты (технические и технологические решения) и человеческий капитал.

«Национальная стратегия Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023–2027 годы» определяет приоритетные направления, связанные с информационной безопасностью и кибербезопасностью, и отдаёт приоритет формированию национальной экосистемы кибербезопасности, защите критической информационной инфраструктуры, созданию национальных учебных центров по кибербезопасности и соответствующих лабораторий, налаживанию партнёрства между государством и частным сектором в этой области и формированию кадрового потенциала.

«Концепция цифрового развития Азербайджанской Республики» и «Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы» имеют особое значение с точки зрения цифровой трансформации страны, формирования новых интеллектуальных продуктов, управления большими объемами данных, создания решений на основе искусственного интеллекта, формирования экосистемы стартапов, все это служит экономическому развитию и цифровому суверенитету», - сказал Э. Алиев.

Он подчеркнул, что проект «Coursera National Academy», реализуемый министерством в целях укрепления цифровых навыков, играет важную роль в этом направлении: «На сегодня около 40 тысяч человек присоединились к более чем 187 тысячам курсов через платформу. Всего в рамках проекта организовано более 600 курсов по кибербезопасности. В общей сложности просмотрено более 276 тысяч часов обучающих материалов, что свидетельствует о росте цифровой грамотности, технологической адаптации и потенциала специалистов в нашей стране. Проекты такого типа оказывают положительное влияние на формирование человеческого капитала в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, и желательно расширение таких проектов».