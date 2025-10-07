Валютные резервы Азербайджана достигли 80 млрд долларов — Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Азербайджана достигли 80 миллиардов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов на форуме Halal Business Forum” (AZHAB) в Баку.

Он отметил, что исламские финансы в мире продолжают динамично развиваться, а их общий объем превысил 4 трлн долларов США. Принципы исламских финансов, основанные на справедливости, разделении рисков и обеспеченных активах, способствуют формированию устойчивой и этичной финансовой системы.

По словам А.Керимова, Азербайджан добился значительных успехов в укреплении макроэкономической стабильности и прозрачности.

«Под руководством главы государства мы выстроили систему, основанную на эффективности, бюджетной дисциплине и цифровизации. Сегодня Азербайджан занимает 23-е место в мировом рейтинге открытости бюджета», — сказал он.

Валютные резервы страны, по словам замминистра, составляют около 80 миллиардов долларов США, в то время как внешний государственный долг — порядка 5 млрд долларов.

«Наши резервы в 16 раз превышают долг», — подчеркнул А.Керимов.

Он добавил, что финансовая устойчивость Азербайджана получила признание всех трех ведущих рейтинговых агентств — Moody’s, Fitch и S&P, уровень прогноза - «позитивный» и «стабильный».

А.Керимов также сообщил, что в Азербайджане ведется работа по совершенствованию нормативно-правовой и учетной базы исламских финансов, внедрению международных стандартов отчетности и развитию исламского страхования.

По его словам, расширение применения стандартов "халал" в различных секторах экономики — от пищевой промышленности до туризма — укрепляет доверие потребителей и открывает новые возможности для бизнеса. "Халал"-сертификация укрепляет доверие, а доверие открывает рынки», — заключил А.Керимов.