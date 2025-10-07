БАКУ/Trend/ - В Баку проходит Halal business forum.

Как сообщает во вторник Trend, на мероприятии выступят председатель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазлы, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Орхан Мамедов и другие официальные лица и представители компаний.

На форуме будут обсуждаться такие темы как: "Создание конкурентной среды для исламских финансов на развивающихся рынках"; "Опыт из разных регионов и извлечённые уроки"; "Управление халяль-бизнесом"; "Гармония успеха или успех гармонии".

