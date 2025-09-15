Президент ЧБТР о перспективах очередного выпуска облигаций в манатах (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) продолжает рассматривать выпуск облигаций в манатах как естественное направление своей деятельности в Азербайджане.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Серхат Кёксал в ходе визита в Баку.

Он напомнил, что ЧБТР стал первым многосторонним банком развития, выпустившим облигацию с низкой конкуренцией в Азербайджане.

"В августе 2019 года мы успешно разместили двухлетнюю облигацию на сумму 10 млн манатов на Бакинской фондовой бирже. Эта сделка, первая в истории выпусков облигаций в манатах международными финансовыми институтами в Азербайджане, была важным этапом для нас и стала возможной благодаря поддержке Министерства финансов, Центрального банка Азербайджана и Бакинской фондовой биржи. Несмотря на то, что последующие выпуски не состоялись по разным причинам, мы продолжаем рассматривать выпуск облигаций в манатах как естественное направление нашей деятельности для увеличения поддержки азербайджанских банков более доступными кредитами в манатах. Мы отслеживаем рыночную ситуацию и оцениваем подходящее время для возвращения на локальный рынок капитала", - сказал он.