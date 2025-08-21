Челябинские компании выходят на рынок Азербайджана, представляя свою продукцию в Выставочном павильоне Челябинской области Российской Федерации. Официальная площадка двустороннего сотрудничества располагается в Баку по адресу: улица Ковкаб Сафаралиевой, 64.

Откройте для себя мир южноуральского качества в выставочном павильоне в Баку (ул. Ковкаб Сафаралиевой, 64). Здесь вас ждет широкий спектр товаров и услуг от лучших производителей Челябинской области, представленных без посредников, напрямую от производителя.

Каждые четыре месяца экспозиция павильона обновляется, предлагая азербайджанскому рынку новые возможности для сотрудничества. В текущем цикле представлены 14 компаний, полный перечень которых доступен на официальном сайте (https://tp74.az/ru).

Главное преимущество павильона – возможность лично ознакомиться с образцами продукции. Команда павильона предлагает бесплатные консультации по выбору товаров и услуг, предоставляет исчерпывающую информацию о производителях и организует встречи в удобное для вас время, как онлайн, так и офлайн, на площадке выставочного павильона. Наша миссия – стать мостом между бизнесом Челябинской области и Азербайджана.

В Челябинской области инициативу губернатора Алексея Текслера по внедрению инновационных форматов работы воплощает в жизнь АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области». Ключевым инструментом продвижения бизнеса стал Выставочный павильон, созданный в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и программы «Региональный экспортный стандарт 2.0».