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В Yelo Invest стартовали «Дни покупок без комиссии»!

Экономика Материалы 28 июля 2025 09:14 (UTC +04:00)
В Yelo Invest стартовали «Дни покупок без комиссии»!
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank продолжает радовать клиентов выгодными и удобными инвестиционными возможностями. На этот раз для пользователей сервиса Yelo Invest объявлена специальная акция: 28, 29 и 30 июля покупки акций и ETF, совершаемые через Yelo Invest как в основное время работы биржи, так и в режимах до и после открытия рынка, будут осуществляться без комиссии. Акция распространяется как на рыночные, так и на лимитные ордера.

Что такое Yelo Invest?

Сервис Yelo Invest позволяет клиентам Yelo удобно инвестировать в акции и ETF на американских биржах. Начать можно всего с 10 долларов США. Более того, с Yelo Invest вы можете совершать сделки не только в основное время торгов, но и в премаркете и постмаркете — в общей сложности до 16 часов в день.

При торговле доступны два варианта исполнения: рыночный ордер — для моментальной покупки по текущей цене, и лимитный ордер — чтобы дождаться более выгодной цены. Все операции выполняются полностью онлайн через приложение Yelo.

Обратите внимание: сервис Yelo Invest предоставляется ОАО «Инвестиционная компания „Unicapital“» (лицензия № 087910).

Эта акция от Yelo Bank делает процесс инвестирования для клиентов ещё более выгодным и удобным. Откройте инвестиционный счёт прямо в приложении Yelo и воспользуйтесь «Днями покупок без комиссии» уже сейчас! Yelo Invest: https://bit.ly/44kUcc0.

Интересуетесь инвестиция? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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