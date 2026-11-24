БАКУ /Trend/ - Индонезийская компания может принять участие в реализации инфраструктурных проектов в Карабахе.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на Индонезийском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, индонезийская сторона рассматривает возможность привлечения компании из своей страны к проектам по восстановлению и развитию Карабаха.

"У нас есть план, в рамках которого одна из индонезийских компаний могла бы принять участие в проектах в Карабахе. Речь идет о строительстве инфраструктуры, в том числе дорог, больниц и реализации других инфраструктурных проектов", - сказал посол.

Он отметил, что участие индонезийского бизнеса в восстановительных проектах могло бы стать одним из направлений расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией.

По словам Берлиана Хелми, развитие деловых контактов и участие компаний двух стран в совместных проектах создают дополнительные возможности для укрепления двусторонних отношений.