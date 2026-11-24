Выставка «REGİONAL EXPO GƏNCƏ 2026» прошла 20–21 ноября 2026 года во Дворце спорта Гянджи. В её рамках представители PASHA Bank встретились с компаниями из различных отраслей и обсудили их планы развития, потребности в финансировании и возможные направления сотрудничества. Предпринимателям также рассказали о финансовых решениях и услугах PASHA Bank для бизнес-клиентов.

В мероприятии приняли участие 112 предприятий, представивших свою продукцию и услуги. На выставке были организованы встречи между представителями бизнеса (B2B), бизнеса и государственных структур (B2G), а также бизнеса и университетов (B2U).

На официальной церемонии открытия 20 ноября была отмечена роль подобных площадок в поддержке предпринимательства в регионах, формировании новых партнёрских связей и повышении экономической активности.

Организаторами выставки «REGİONAL EXPO GƏNCƏ 2026» выступили Исполнительная власть города Гянджи, TECHERA и GBARU.

PASHA Bank продолжает содействовать развитию предпринимательства в регионах и расширять доступ бизнеса к финансовым ресурсам.