БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания Vends рассчитывает расширить сотрудничество с индонезийскими партнерами, что будет способствовать развитию торгово-экономических связей между двумя странами.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник директор компании Vends Насими Зейналов на Индонезийском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, компания придает особое значение развитию деловых связей, надежному партнерству и международному сотрудничеству. Он отметил, что Vends высоко ценит партнерские отношения с индонезийской компанией Qayata и рассчитывает на их дальнейшее расширение.

"Мы уверены, что партнерские отношения между компаниями Vends и Qayata в будущем откроют более широкие возможности для сотрудничества, а также внесут вклад в развитие деловых и торговых связей между Азербайджаном и Индонезией", — сказал Зейналов.

Он также подчеркнул важную роль предпринимателей, представителей частного сектора и дипломатических представительств в укреплении дружественных отношений между двумя странами.

Зейналов отдельно отметил вклад посла Индонезии в Азербайджане Берлиана Хелми в укрепление двусторонних связей, развитие взаимопонимания и создание новых возможностей для сотрудничества.