Казахстан представит технические итоги расследования крушения самолета AZAL в ближайшие месяцы

АСТАНА /Trend/ - По крушению самолета AZAL получены необходимые экспертизы от производителя оборудования.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев по итогам совместного заседания парламента, передает Trend.

"Продолжается расследование, все необходимые экспертизы от производителя оборудования, GPS-трекеры, навигационное оборудование, от производителя воздушного судна получены. Сейчас подводятся итоги. Эти итоги будут согласованы с участниками комиссии", - сказал Бозумбаев.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев Казахстан должен будет подвести технические итоги по расследованию. Что касается юридической части, Казахстан ждет вопросы и выводы со стороны России.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL и выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Потеряв управление, воздушное судно было направлено в сторону города Актау (Республика Казахстан), где совершило аварийную посадку. Из находившихся на борту 67 человек 38 погибли, 29 выжили.

За проявленные мужество, высокий профессионализм и верность служебному долгу погибшим членам экипажа — Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу и Алиевой Хокуме Джалил гызы — посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана». Выжившие члены экипажа — Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы — награждены орденом «Рашадат» I степени.