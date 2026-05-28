Казахстан планирует внедрять ИИ в реальный сектор экономики - Дмитрий Мун

АСТАНА/ Trend/ - Казахстан намерен масштабировать использование искусственного интеллекта для повышения эффективности экономики и расширения цифровых сервисов в реальном секторе.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун, выступая на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, суверенная национальная платформа искусственного интеллекта уже активно используется: государственные служащие применяли ее более миллиона раз, а граждане — более 2,5 миллиона раз для получения различных государственных услуг.

"Все, что лежит на поверхности, где уже есть оцифрованные данные, реализовано, но нам требуется больше - это внедрение ИИ в реальный сектор экономики", - отметил Мун.

Он добавил, что создан атлас данных с более чем 7 тыс. параметров, из которых оцифровано пока 50–60% информации.

При этом, по словам вице-министра, по индустриям здравоохранение, образование, социальная сфера и юриспруденция уже имеют 80–95% оцифрованных данных, тогда как несельскохозяйственная отрасль находится на уровне 26%, а промышленность — около 40%. Эти данные необходимы для обучения моделей искусственного интеллекта, адаптированных к условиям страны, включая климат и локальные особенности производств.

Мун подчеркнул, что Казахстан рассматривает возможность совместной работы с другими странами для создания индустриальных малых языковых моделей, которые будут функционировать без доступа к интернету и дорогостоящим суперкомпьютерам, что особенно важно для фермеров и удаленных предприятий.

"Если бы мы смогли создать совместные университетские лаборатории по разным индустриям и поделиться деперсонифицированными данными, мы могли бы быстрее развивать первые индустриальные малые языковые модели", — добавил он.

В качестве первоочередного практического применения Мун выделил ИИ-помощников для юридических консультаций, которые объединят законы стран Союза в цифровом формате. Это позволит гражданам быстро получать информацию о правовых процедурах и предпринимателям — ориентироваться в налоговой и корпоративной регуляторике.

По словам вице-министра, внедрение этих решений в ближайшие годы создаст основу для более глубокого интегрированного применения искусственного интеллекта в промышленности, энергетике и агросекторе в Евразийском экономическом союзе.