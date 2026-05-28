  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 28 мая 2026 13:14 (UTC +04:00)
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Фото: Официальный сайт короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа и Правительства Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вашему превосходительству и великому народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания".

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости