Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству рабочих перчаток в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 мая принял участие в открытии предприятия по производству рабочих перчаток ООО GP Safety в Ханкенди.

Как сообщает Trend, учредитель ООО GP Safety Хикмет Асадов проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

Было отмечено, что здесь будут производиться рабочие перчатки различного назначения 4 видов. Ежегодная производственная мощность предприятия составляет 25 миллионов пар перчаток. Продукция предназначена для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. В будущем также планируется ее экспорт на европейский рынок. Работой здесь будут обеспечены 35 человек. Объем инвестиций в предприятие составляет 3,5 миллиона манатов. В его создании была оказана и государственная поддержка. Так, Фондом развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики был выделен льготный кредит в размере 1 миллиона манатов. Кроме того, на основании документа о поощрении инвестиций было применено освобождение от НДС в размере 238 тысяч манатов на импортируемую технику и оборудование.

Отметим, что создание данного предприятия, наряду с вкладом в развитие легкой промышленности в Ханкенди, также сыграет роль в восстановлении экономического потенциала города. Создание подобной промышленной инфраструктуры позволяет обеспечить занятость местного населения, служит как удовлетворению потребностей внутреннего рынка, так и увеличению объемов экспортоориентированного производства. Все эти работы являются частью предпринимаемых Азербайджанским государством последовательных и целенаправленных шагов по восстановлению и укреплению экономического потенциала Карабаха, организации производства продукции различного назначения.

